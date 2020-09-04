بالفيديو.. حكم الكتابة على المصحف

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، اليوم الخميس، حكم الكتابة على المصحف.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " الأصل أن المصحف يًصان، فإذا كان بغرض التعليم ويكتب بقلم رصاص ثم يزال فهذا يجوز، ولكن لا يجوز لمن يجعل المصحف كله كتابات وتعليقات.
وأضاف : ومن أراد تفسير القرآن فيستعير بكتاب من كتب التفسير ويكتب عليها مايريد، أما المصحف أجاز بعض أهل العلم من لمن أراد أن يتعلم التلاوة أن يضع بعض الأحرف وبعض الآيات أن يضعه ثم يزيله.
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