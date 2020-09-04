شكرا لمتابعة خبر عن الحبيب يوضح كيفية تعويض الأهل حالة الفقد في التعليم عن بُعد " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي عن كيفية تعويض الأهل حالة الفقد في " النمو الاجتماعي" لدى الطفل في نظام التعليم عن بُعد ".

وقال الحبيب خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" ليس الطفل معزولا اجتماعيا في نظام التعليم عن بعد "، مبينا أن الذهاب للمدرسة الهدف من الاحتكاك الاجتماعي.

وأوضح الحبيب أن الأب الذي له حق الرعاية وليس التربية، لافتا:" الرعاية عبارة عن الأكل والشرب أما باقي التربية شئ آخر فأنت لا تتقنها لأنها شيئ أخر فلابد من إسنادها للأم ".