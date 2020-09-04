المصلح يوضح حكم استخدام النرد في التعليم " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، حكم استعمال النرد بمجال التعليم في أمور تحفيزية أو اختيار الهدايا وما شابهها.
وقال المصلح خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " إن النرد المنهي عنه ليس هو الزهر الذي يُرمى به، ولكن النرد يُقصد به لعبة فيها عمل، من ضمنه هذا الزهر.
أكد المصلح أن استعمال هذا النرد في شيء مباح مثل توزيع هدايا أو غيره فلا بأس به.
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