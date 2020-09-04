شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

خرجت آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف بعد تماثلها للشفاء.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا فقد تم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشدّدة لمنع انتشار فيروس كورونا؛ ومن ضمنها عزل نزلاء المستشفى الذين أُصيبوا بالفيروس بجناح عزل مستقل لتفادي انتقال العدوى بين نزلاء المستشفى.

واحتفلت إدارة ومنسوبو المستشفى بتعافي آخر نزيل أصيب الفيروس، حيث تم نقله من جناح العزل إلى جناح التنويم العادي استعدادا لخروجه من المستشفى.

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