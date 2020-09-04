شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة اقتداء بسنة النبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): بدأت مساء اليوم، مراسم غسل الكعبة المشرفة لعام 1442هـ، اقتداءً بسنة النبي ﷺعندما دخل الكعبة المشرفة في فتح مكة. بدأت مساء اليوم، مراسم غسل الكعبة المشرفة لعام 1442هـ، اقتداءً بسنة النبي ﷺعندما دخل الكعبة المشرفة في فتح مكة. ويشرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـ . ويتم غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط.

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