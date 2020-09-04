شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حارس أمن وزوجته يبكيان على الهواء مباشرة عند التحدث عن ولديهما ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف صالح المروزقي، حارس أمن في مكتبة الملك فهد، تفاصيل عمله منذ 30 عامًا، حيث يحمل شهادة الأخلاق و 3 لغات اكتسبها في مهنته.

وقال حارس الامن لبرنامج " الراصد " : " ماحصلت على شهادة بسبب الظروف التي مرت بها، وقضيت 30 عاما في مكتبة الملك فهد، اعرف صادر الكتب وواردها، لم اعيش حياة سهلة وعند ابن لديه إعاقة ".

وأضاف : " اتحدث 3 لغات ، وهي الإنجليزية والإندونيسية والهندية، مشيرًا إلى أنه يعرف أغلب الكتّاب والمؤلفين بسبب قراءة الكتب المتواجدة لهم في المكتبة ".

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وذرفت دموعه عند حديثه عن زوجته قائلًا : "ولدي زوجة وقفت معي في حياتي، اقول لها انتي انسانة ليست كالذهب لأنه رخيص ولكن انتي الروح".

وعن أولاده ذوي الإعاقة، قال : " :" تفاجئت إن الدكتور يقولي إن ولدك غير طبيعي " ، مضيفًا: " لدي ولدين معاقين هما ناصر ويزيد وأعمارهم حاليا 30 سنة و 29 سنة " ، متابعًا: " أولادي عندهم تخلف عقلي شديد وعقليتهم عقلية أطفال حتى الآن ".

ودخلت زوجته في نوبة بكاء شديدة خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، قائلة:" زوجي حبيبي وأبو أولادي "، مشيرة:" أولادي يتبولون على أنفسهم ولا أستطع وصف المأساة التي نعيشها بسبب الضغوط والديون ".

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