الهلال يجري مناورة وجمل تكتيكية استعدادًا لمواجهة الوحدة

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الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى):أنهى فريق الهلال عصر اليوم، الخميس، تخضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الوحدة يوم غد في الساعة 8:35 مساءً.
واشتمل التدريب على تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب، بينما تواجد اللاعب عمر خربين في العيادة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.
من المقرر أن تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الطائف تأهبًا لمواجهة الوحدة.
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