

تونس 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 198 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 4394 حالةً، وذلك بالتوازي مع ارتفاع إجمالي حالات الوفيات إلى 84 شخصاً، إثر تسجيل ثلاث وفيات جدد بهذه الجائحة.

// انتهى //

00:33ت م

0291



تونس 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 4394 حالةً، وذلك بالتوازي مع ارتفاع إجمالي حالات الوفيات إلى 84 شخصاً، إثر تسجيل ثلاث وفيات جدد بهذه الجائحة.// انتهى //00:33ت م0291

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 198 إصابة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.