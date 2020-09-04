السعودية اليوم / أمطار على مركز الهجمية بمحافظة أملج



أملج 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

هطلت اليوم, أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز الهجمية التابع لمحافظة أملج.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:28ت م

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