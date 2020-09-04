السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يؤكد أهمية الدور المحوري للقادة والمعلمين بالعملية التعليمية



القريات 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

تفقد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي عددًا من مدارس المحافظة؛ يرافقه عددٌ من القيادات التعليمية؛ شملت ثانوية الملك فهد، وثانوية غرناطة، ومتوسطة حسان بن ثابت؛ كما التقى بقادة المدارس، والهيئة التعليمية والإدارية.

واطلع على سير العمل، مستمعاً لشرح مفصل من قادة المدارس عن منصة مدرستي وطريقة إنشاء الجدول الدراسي، وربط المعلمين بالفصول وإدارة المقررات، وإسناد الطلاب وإضافتهم للفصول الدراسية، وتوزيع الفصول الدراسية حسب الجدول المدرسي، بالضافة إلى أنه بإمكان أولياء الأمور الحصول على الأرقام السرية على المنصة، والحصول على الأدلة الاسترشادية.

كما جرى التأكيد على التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور وذلك عن طريق إرسال الرسائل عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تقدم إدارة التعليم الدعم الفني لجميع المدارس، والتفعيل التربوي عن طريق الإشراف التربوي وتقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور.

وفي الختام أكد الدكتور الثبيتي أهمية الدور المحوري للقادة والمعلمين وأن المدرسة هي خط الدعم الأول لأولياء الأمور والطلبة، مؤكداً سعادته على أهمية معالجة أي مشكلات تواجه الطلبة بالعملية التعليمية.

// انتهى //

23:23ت م

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