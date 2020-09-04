

جيزان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

وقع نائب مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس عبد العزيز آل منيع اليوم، مع أحد ملاك المزارع لزراعة البن بمحافظة الداير بني مالك، مذكرة تعاون إرشادية، بحضور مدير الإرشاد بالفرع أحمد الزيلعي ومدير مكتب الوزارة بالداير سلمان المالكي.

وتضمنت المذكرة العمل من أجل الوصول إلى تعاون نموذجي بين الطرفين لتطوير البرامج الحقلية النموذجية لتطبيق النشاطات الإرشادية فيها، ونشر وتبني المبتكرات والتقنيات الزراعية وغيرها من الأهداف التي تصب في مصلحة الوزارة وأصحاب المزارع والحقول، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز أصحاب المزارع في المحافظة من أجل القيام بدورهم للإسهام في إنجاح مذكرة التعاون.

ويأتي توقيع المذكرة ، ضمن خطط الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مهامها ومسؤولياتها، ومنها وضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية لتطبيق نتائج النشاطات البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق.

// انتهى //

23:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع "البيئة" بجازان يوقع مذكرة تعاون لتطوير البرامج الحقلية في الداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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