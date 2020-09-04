السعودية اليوم / بلدية القريات : مخالفة 12 محلاً ومصادرة 119 كيلو جراماً من الأطعمة غير الصالحة



القريات 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

نفذ مراقبو صحة البيئة في بلدية محافظة القريات جولات رقابية مكثفة على المحال التجارية والمطاعم وأسواق الخضار والنفع العام، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وسلامة الغذاء المعروض بها.

وقامت بلدية القريات خلال أسبوع بـ 248 جولة جرى خلالها تحرير 12 مخالفة, ومصادرة ما يفوق 119 كيلو جراماً من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ومصادرة 14 قطعة أواني تحضير تالفة وغير صالحة للاستخدام.

وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على أسواق المنتجات الغذائية والمراكز، والمحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية, داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940.

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23:04ت م

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