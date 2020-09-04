السعودية اليوم / وزير الخارجية الإماراتي ينوه بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وحرصها على حشد الجهود العالمية لتجاوز الأزمة ومعالجة آثارها



أبو ظبي 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

نوه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية

وأعرب سموه في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20" الذي عقد اليوم، عن ثقته بأن قمة مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية ستقدم إسهاماً بارزاً في مسيرة العمل الدولي المشترك الهادف إلى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب.

وتوجه سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على دعوته للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20"، مشيداً بجهود سموه البارزة لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين لأهدافها خاصة وأنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال سموه:" إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجاً مميزاً وفريداً للعلاقات العربية ـ العربية بين الأشقاء، فما يربط دولة الإمارات والمملكة ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير ".

وبين أن هذه العلاقات اتخذت آفاقاً أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي، الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين البلدين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدماً نحو علاقات أكثر قوة وصلابة.

// انتهى //

23:01ت م

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أبو ظبي 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسنوه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد " كوفيد ـ 19 " وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التكاتف والتآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لمواصلة مسار التنمية المستدامة لخير المجتمعات ورخاء الشعوب، لافتاً الانتباه إلى أن رئاسة المملكة للدورة الحالية لمجموعة العشرين المزمع عقد قمة قادتها في الرياض شهر نوفمبر 2020 تتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وأعرب سموه في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20" الذي عقد اليوم، عن ثقته بأن قمة مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية ستقدم إسهاماً بارزاً في مسيرة العمل الدولي المشترك الهادف إلى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب.وتوجه سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على دعوته للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20"، مشيداً بجهود سموه البارزة لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين لأهدافها خاصة وأنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.وقال سموه:" إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجاً مميزاً وفريداً للعلاقات العربية ـ العربية بين الأشقاء، فما يربط دولة الإمارات والمملكة ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير ".وبين أن هذه العلاقات اتخذت آفاقاً أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي، الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين البلدين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدماً نحو علاقات أكثر قوة وصلابة.// انتهى //23:01ت م0267

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الخارجية الإماراتي ينوه بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وحرصها على حشد الجهود العالمية لتجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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