تحذير.. الوصفات المجهولة في النت أخطر ما يواجه مرضى السكري

2020-09-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من اتباع وصفات منتشرة على “الإنترنت” داعيًا أصحابها إلى اتباعها للتحكم في نسبة سكر الدم والاستغناء عن الأنسولين تدريجيًا، مبينًا في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، أن كل ما يدعو إليه هؤلاء غير صحيح.

تمهد لأمراض خطيرة

وبين أن هناك شريحة كبيرة من مرضى السكري تخوض تجارب النت، اعتقادًا بأنها إذا لم تنفع لن تضر، وهذا من أكبر وأخطر الاعتقادات والأخطاء، فهذه التركيبات التي يزعمون أنها علاج قد تمهد لأمراض خطيرة، فإلى الآن لا يوجد أي علاج للسكري غير الأنسولين والأدوية واتباع الحمية، فجميعها قائمة على طب البراهين وأي خروج عن هذه القاعدة يدخل المريض في مشاكل ومضاعفات صحية.

محاضرة عبر “زووم”

وكان البروفيسور الأغا قد حاضر اليوم (الخميس) عبر ” زووم” عن السكري النوع الأول موضحًا أن هذا النوع هو الاضطراب المزمن الناجم عن عدم إفراز البنكرياس لهرمون الأنسولين أو إفرازه بتركيزات ضئيلة، حيث تكمن أهمية الهرمون في تعزيز قدرة الجلوكوز على الدخول للخلايا وإنتاج الطاقة، إذ يحدث السكري من النوع الأول بسبب تدمير جهاز المناعة خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس والمسؤولة عن إفراز الأنسولين.

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ارتفاع مستوى الجلوكوز

وبين أن السكري من النوع الأول يسبب ارتفاع في مستوى الجلوكوز في الدم، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين، والذي يتحكم بمستويات الجلوكوز بالدم، لذلك يحتاج المريض إلى حقن أنسولين يومية للحفاظ على مستويات الجلوكوز بالدم.

عطش وجوع والتعب

وبين أن أعراض مرض السكري النوع الأول تتضمن حدوث عطش متزايد، حاجة مستمرة للتبول، التبول اللاإرادي أثناء النوم عند الأطفال الذين لم يعانوا من هذه المشكلة من قبل، جوعًا شديدًا، خسارة الوزن، حدوث تغيرات مزاجية، الشعور بالتعب والضعف، رؤية ضبابية.

العلاج بأخذ الأنسولين

وأكد الأغا أن علاج مرض السكري النوع الأول يتضمن أخذ الأنسولين، حساب نسبة الكربوهيدرات، الدهون والبروتين، تناول أطعمة صحية، أداء التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن طبيعي، فهدف العلاج هو الحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن الوضع الطبيعي وتأخير أو منع حدوث أي مضاعفات، وبشكل عام نصح أفراد المجتمع بالرياضة وتناول الأكل الصحي.



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