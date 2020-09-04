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2020-09-04 الموارد البشرية توضح خطوات تأسيس جمعية أهلية متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تأسيس جمعية أهلية، لمن يرغب من المواطنين، واصفة الفكرة بالرائدة، حيث تهدف الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع. وأشارت الموارد البشرية إلى أن الخطوات تتمثل فيما يلي: – تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. Advertisements – ثم اختيار خدمة تأسيس جمعية أهلية. – تعبئة الاستمارة وإدخال جميع البيانات اللازمة. – موافقة جميع الأعضاء على الانضمام للجمعية. وأضافت الموارد البشرية أنه بعد إرسال الطلب ستقوم الوزارة بمراجعة الطلب لإصدار الموافقة في حال قبوله، أو طلب التعديل أو الرفض إن وجدت ملاحظات عليه، وبعد موافقة الوزارة والجهة المختصة والجهة المشرفة يتم إصدار شهادة التسجيل للجمعية واللائحة الأساسية لها وخطاب تشكيل المجلس. ذات صلة :

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