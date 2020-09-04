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البحرين تسمح بعبور مجالها الجوي للرحلات القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها
متابعات الخليج 365 - متابعة
أوضح بيان للحكومة البحرينية موافقة المملكة على طلب الحكومة الإماراتية السماح بمرور الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر المجال الجوي للبحرين.
وصرح مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، حسبما نقلته وكالة “بنا” البحرينية الرسمية، بأنه “صدرت موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كل الدول”.
وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).
وينص الاتفاق على تسيير الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل، وفي يوم 31 أغسطس حطت طائرة من طراز “بوينج” تابعة لشركة «العال» الإسرائيلية في مطار أبو ظبي قادمة من تل أبيب في أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات ومن دون توقف، وذلك بعد أن حلقت عبر أجواء السعودية.
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