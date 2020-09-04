أسبوع فقط يفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الـ34

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم يعد يفصلنا سوى أسبوع واحد فقط على صرف الدعم في حساب متابعات الخليج 365 للدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ 34 للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وبحسب النظام المتبع في إيداع الدعم سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المقبل 10 سبتمبر، بمشيئة الله.

وعادة ما يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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ويمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل الدفعة الـ33

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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