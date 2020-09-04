، فرنسا.. إصابات "كورونا" فوق الـ7 آلاف لليوم الثاني على التوالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 300.181

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الخميس)، أن فرنسا سجلت أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية للمرة الثانية خلال يومين، لتقترب من الرقم القياسي الذي سجلته في 31 مارس (آذار)، وكان 7578.

وبيّنت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بواقع 7.157 إلى 300.181، بعد تسجيل زيادة بواقع 7.017 حالة أمس، وفقاً لـ "رويترز".

وارتفع عدد الأشخاص الذين أدخلوا العناية المركزة بسبب المرض مرة أخرى لليوم الخامس على التوالي، بواقع 18 إلى 464.فيروس كورونا الجديد فرنسا