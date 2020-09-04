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سجلت بريطانيا 1.735 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، حسب البيانات الحكومية التي نشرت اليوم (الخميس)، وذلك ارتفاعا من 1.508 حالات قبل يوم واحد، وهو أعلى معدل إصابات يجري تسجيله منذ الرابع من يونيو (حزيران).
وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة، بعد 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس.فيروس كورونا الجديد
أعلى معدل منذ 4 يونيو .. "كورونا" يصيب 1.735 خلال يوم في بريطانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03
سجلت بريطانيا 1.735 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، حسب البيانات الحكومية التي نشرت اليوم (الخميس)، وذلك ارتفاعا من 1.508 حالات قبل يوم واحد، وهو أعلى معدل إصابات يجري تسجيله منذ الرابع من يونيو (حزيران).
وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة، بعد 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:58 PM
تسجيل 13 حالة وفاة جديدة
سجلت بريطانيا 1.735 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، حسب البيانات الحكومية التي نشرت اليوم (الخميس)، وذلك ارتفاعا من 1.508 حالات قبل يوم واحد، وهو أعلى معدل إصابات يجري تسجيله منذ الرابع من يونيو (حزيران).
وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة، بعد 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس.
، أعلى معدل منذ 4 يونيو .. "كورونا" يصيب 1.735 خلال يوم في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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