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ميليشيا الحوثي الإرهابية تختطف 11 مدنيًا في محافظة البيضاء

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2020-09-03

ميليشيا الحوثي الإرهابية تختطف 11 مدنيًا في محافظة البيضاء

متابعات الخليج 365 - واس

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اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، 11 مدنياً من أهالي قريبة الشرياف بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر محلي: إن من بين المختطفين خمسة أطفال، اختطفوا خلال حملة واسعة شنتها الميليشيا الإرهابية بحق أبناء قرية الشرياف والقرى المجاورة لها خلال اليومين الماضيين.

وأشار المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم إلى ارتكاب الميليشيا الانقلابية خلال الأشهر الماضية انتهاكات وجرائم جسيمة بحق سكان الشرياف، منها اقتحام المنازل واستهداف تجمعات سكنية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.


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