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8 أمراض تزداد بشدة بسبب التوتر النفسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الاستسلام للتوتر النفسي، حيث يتسبب ذلك في زيادة أعراض بعض الأمراض.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من الأمراض التي عادةً تزداد شدةً مع ازدياد التوتر النفسي:
– السكري
– الضغط
– القولون العصبي
– ارتجاع المريء وحموضة المعدة
– الذئبة الحمراء
– الصدفية
– الشقيقة
– الربو
ويحذر الأطباء عادة من خطورة التوتر النفسي في التأثير على الحالة العضوية للمريض وتضاعف تأثير بعض الأمراض.
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