أمين الرياض يُصدر 21 قرارًا إداريًا لتطوير منظومة العمل

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر سمو أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الخميس، ٢١ قرارًا إداريًا لتطوير منظومة العمل بالأمانة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، تضمنت استحداث إدارات ووحدات جديدة وتكليف كفاءات وطنية، لتحقيق مستهدفات القطاع البلدي في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها الطموحة.

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وتضمنت أبرز القرارات التي أصدرها سموه، إنشاء إدارة التحول المؤسسي وتكليف الدكتور بدر الجضعي بالعمل مشرفًا عامًا عليها، إلى جانب إنشاء وحدتين الأول بمسمى وحدة تحسين المشهد الحضري وكُلف بإدارتها المهندس صالح العيسى، والأخرى وحدة الرقابة البلدية وتم تكليف المهندس بندر الزهراني لتولي مهام الإدارة.

كما شملت القرارات تكليف المهندس متعب آل قعيد وكيلًا مساعدًا للمشاريع بوكالة بلديات المنطقة، والمهندس سعد الصفيات وكيلًا مساعدًا في وكالة الأراضي والمساحة، والمهندس خالد العطية مديرًا لإدارة التخطيط والتنسيق.

وفي نطاق عمل البلديّات، تم تكليف المهندس خالد الذييب رئيسًا لبلدية الشفا، والمهندس حمود الدلبحي رئيسًا لبلدية جلاجل، والمهندس خالد الحربي وكيلًا لبلدية الملز للتعمير، والمهندس محمد اليوسف وكيلًا لبلدية الشمال للتعمير، والأستاذة نورة الحارثي وكيلًا لبلدية الروضة للخدمات، والمهندس يوسف الزهراني وكيلًا لبلدية الشرق للخدمات، والأستاذ ناصر المواش وكيلًا لبلدية الحائر للخدمات.

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