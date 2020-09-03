أمير تبوك يفتتح فندق جراند ميلينيوم في المدينة الجامعية

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم الأحد القادم، فندق جراند ميلينيوم في المدينة الجامعية بجامعة بتبوك؛ وذلك بحضور وزير التعليم – رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

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ويعد فندق ” جراند ميلينيوم” هو أحد استثمارات صندوق التعليم العالي الجامعي المقامة في الجامعات الحكومية، وتبلغ مساحته 104 آلاف متر مربع ويحتوي على 218 غرفة وجناحًا فاخرًا موزعة على ستة أدوار بالإضافة إلى جناح ملكي، بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة تبوك، ويضم الفندق مطعم المقصورة الرئيسي، ومطعم جذورنا، وقهوة الملتقى، وردهة المنظر إضافة إلى قاعة احتفالات كبرى لحفلات الزفاف والمؤتمرات بمساحة إجمالية تبلغ 1082 مترًا مربعًا تتسع لـ 800 شخص، وقاعات اجتماعات بمساحة إجمالية تبلغ 283 مترًا مربعًا مزودة بأحدث التقنيات، ومساحات استقبال لما قبل الاحتفال بإجمالي 536 مترًا مربعًا.

كما يحتوي الفندق على أحواض سباحة خارجية وداخلية للكبار والأطفال، وصالات ألعاب رياضية منفصلة للرجال والنساء، وملعبين للتنس، وملعب متعدد الاستعمالات، وملعب للأطفال.

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