شكرا لقرائتكم خبر غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بالورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بغسل الكعبة المشرفة أمس، واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإشراف من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لسلامة جميع المشاركين في هذه المناسبة، ومنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.

وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجا بماء الورد، عناية بها وتطهيرا لها، وتتشارك جميع الإدارات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عدد من الأعمال والمهام.

وشددت إدارة الأمن والسلامة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية بالوجود أمام البوابات الرئيسة للدخول، والمشاركة مع الجهات الصحية في عمليات الكشف الصحي المستمر بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس درجة الحرارة، وإزالة العوائق التي تتسبب في خطر على سلامة الموجودين بالمسجد الحرام.

كما جهزت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة سقيا زمزم عربات خاصة تم تعقيمها لتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك خلال غسيل الكعبة المشرفة.

فيما استخدمت إدارة التطهير معدات خاصة جلبت لغسيل أرضية الكعبة المشرفة، ذات جودة عالية ومواصفات خاصة، واستخدام أوان خاصة يخلط فيها ماء زمزم المبارك بماء الورد الخالص لنقله بعربات خاصة إلى داخل الكعبة المشرفة، وتوفير قطع قماشية لغسيل جدران الكعبة المشرفة، ومكيفات وإضاءات بمواصفات معينة.

Advertisements

وطبقت إدارة التطهير على جميع العاملين لديها بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي، والتزامهم بارتداء الكمامات وتعقيم للأيدي باستمرار، كما يتم فحص جميع العاملين قبل دخولهم إلى المسجد الحرام والتأكد من سلامتهم.

واستمرارا لعملها تكثف إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة جهودها قبل وخلال سير عملية الغسيل للكعبة المشرفة، حرصا من الرئاسة على ضمان خلو المسجد الحرام تماما من الوباء لسلامة العاملين وكل الموجودين بالحرم المكي الشريف.

يشار إلى أن أعمال غسيل الكعبة المشرفة جرت في ظروف استثنائية ووفق إجراءات احترافية احترازية مشددة، بمتابعة وتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، امتدادا من الحرص الذي يوليه ولاة أمر هذه البلاد المباركة للحرمين الشريفين وقاصديهما، والأهمية البالغة لسلامتهم.

الكعبة المشرفة: