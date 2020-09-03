شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة تدعم كراسيها العلمية باتفاقية مع مستشفى التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية وتقديم الخدمات الصحية لمجتمع منطقة المدينة المنورة، وقعت جامعة طيبة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم.

وأوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة تسعى إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق المنافع المتبادلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بما يحقق رؤية 2030، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على تقديم دورات تدريبية وورش عمل تطويرية تتعلق بأساليب الإدارة الحديثة ورفع الأداء الوظيفي، وسيدعم البحث العلمي المشترك بينهما من خلال الكراسي العلمية في جامعة طيبة، أو من خلال مركز الأبحاث لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وبين أنه يجوز لأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الصحية من الجامعة العمل في العيادات أو التنويم أو العمليات، كما يستقبل المستشفى طلاب وطالبات الكليات الطبية والصحية من طلبة الجامعة في بعض المراحل التدريبية الإكلينيكية والميدانية لدى المستشفى، وذلك حسب الإمكانات المتاحة والمتوفرة، وبعد موافقة القسم المعني لدى الطرفين، تحت إشراف مسؤولي التدريب من منسوبي المستشفى، كما يجوز منح المتعاونين من المستشفى ألقابا أكاديمية وفق اللوائح المنظمة لذلك لدى الجامعة.

من جهته أعرب من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة، الدكتور نزار خليفة، عن شكره وامتنانه لهذا التعاون المثمر الذي سيضيف الكثير من المنافع والشراكات الناجحة التي ستسهم في تحقيق رؤية 2030، لتأهيل وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية واستقطابها للعمل بكفاءة عالية ضمن منظومة أكاديمية متكاملة، والعمل على تدريبهم لخدمة الفئة المستهدفة في شتى المجالات، وفق أحدث التقنيات المعاصرة.