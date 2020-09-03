غرس 300 ألف شتلة في مشاريع إسكان نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين فرعي وزارة الإسكان والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بهدف تعزيز التعاون والتكامل لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، وغرس 300 ألف شتلة في مشاريع الإسكان.

ووقع المذكرة من طرف فرع الوزارة مدير عام فرع الوزارة، المهندس مانع الصقور، ومن طرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مدير عام الفرع، المهندس منصور الشمراني.

وأكد أمير المنطقة أهمية هذه المذكرة في تنسيق الجهود وتفعيل إسهامات الجهتين لتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال برنامج جودة الحياة وبرنامج التحول الوطني 2020، بما يتصل بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية، وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستجمام.