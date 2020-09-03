شكرا لقرائتكم خبر غرس 300 ألف شتلة في مشاريع إسكان نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع المذكرة من طرف فرع الوزارة مدير عام فرع الوزارة، المهندس مانع الصقور، ومن طرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مدير عام الفرع، المهندس منصور الشمراني.
وأكد أمير المنطقة أهمية هذه المذكرة في تنسيق الجهود وتفعيل إسهامات الجهتين لتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال برنامج جودة الحياة وبرنامج التحول الوطني 2020، بما يتصل بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية، وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستجمام.
كانت هذه تفاصيل خبر غرس 300 ألف شتلة في مشاريع إسكان نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.