شكرا لقرائتكم خبر «تكافل» تمنح 11 ألف طالب وطالبة جائزة تفوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت مؤسسة تكافل الخيرية، أمس، 11840 طالبا وطالبة جائزة «تفوق» التي تقدمها المؤسسة للمتميزين من طلابها وطالباتها سنويا في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية في 5,417 مدرسة على مستوى المملكة.

وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلاب وطالبات «تكافل» على رفع مستواهم العلمي، واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي، حيث يتم تحديدهم بناء على تقييم المعدل الدراسي عبر نظام «نور» واختبارات البرنامج الوطني للقياس، وسيتم إرسال رسالة نصية للطالب المستحق للجائزة لمراجعة المدرسة لاستلامها.

من جانبه أكد أمين عام المؤسسة الدكتور محمد العقيلي أن الجائزة تسهم في رفع الروح المعنوية للطلبة المستحقين لها، وأيضا في ارتفاع المعدلات الدراسية لطلاب وطالبات تكافل.

كما تهدف الجائزة إلى بث روح المنافسة بين الطلبة لتنمية القدرات العلمية وتحفزهم إلى مزيد من النجاح وتعزيز الاستمرارية بالثقة بالنفس، لافتا إلى أن المؤسسة وفرت دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتدريب على اختبارات قياس، ودروس تقوية تفاعلية عبر منصتي «نون وفهيم» بتوفير مدرس لشرح الدرس في بعض المواد، وذلك لتمكين الطلبة من زيادة تحصيلهم العلمي.

يشار إلى أن الجائزة تتكون من مكافأة مالية وشهادة تفوق ويكون لهم الأولوية في برامج تكافل الأخرى، كما بلغ مجموع المستفيدين من الجائزة للنسخ السابقة من الجائزة 45 ألف طالب وطالبة.