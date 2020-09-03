السعودية | الفيصل يغسل الكعبة بماء زمزم ممزوجا بماء الورد

شكرا لقرائتكم الفيصل يغسل الكعبة بماء زمزم ممزوجا بماء الورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار الملك أمير منطقة مكة المكرمة، الخميس، بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط.

وتمت المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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إلى ذلك، شارك في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من المسؤولين.

وعقب ذلك طاف الفيصلبالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف.

أما بعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة، فقد تسلم الفصيل هدية تذكارية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.