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وقّعت جمعية قلبي الصحية اتفاقية تعاون مع فريق مُعين التطوعي الصحي، ضمن الشراكة التي تعقدها قلبي مع القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات المانحة والفرق التطوعية لخدمة المجتمع صحيًا.
وتفصيلاً، وقع الاتفاقية من طرف جمعية "قلبي"، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالله النقيدان، مع نظيره في "فريق مُعين" قائد الفريق عبدالرحمن المساعد، وذلك بمقر جمعية قلبي الصحية بالرياض.
وبهذه المناسبة، قال النقيدان في تصريح له إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع الفرق التطوعية لتمكين المتطوعين من مختلف الفئات من أبناء وبنات الوطن لتقديم خدمات تُسهم في نهوض المجتمع صحيًا والاستفادة من الفرص التطوعية التي تُطلقها الجمعية لتحقيق الاستدامة الصحية في المجتمع بما يعزز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم، لافتًا إلى أن الجمعية وضعت من خلال خطتها الإستراتيجية أُطر الشراكات التي تحقق أهدافها ورسالتها في تعزيز الاستدامة الصحية للمجتمع ونشر ثقافة التوعية والتثقيف الصحي وفق منهجية الشراكات المعتمدة لدى الجمعية .
وأشار النقيدان إلى أن الجمعية تستهدف عقد شراكات نوعية مع مؤسسات مانحة وتجارية من ناحية، ومزودي الخدمات الصحية من ناحية أخرى خلال العام الجديد.
وبيّن أن الجمعية تهدف من هذه الاتفاقية إلى إشراك فريق مُعين في الفعاليات التي تُنظمها جمعية قلبي الصحية بما يُسهم في التعريف بالجمعية ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة.
من جانب آخر أشاد عبدالرحمن المساعد بالاتفاقية، مبينًا أن الفريق سيضع كل إمكاناته البشرية والفنية لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تحمل رسالة سامية في علاج مرضى القلب وتوعية المجتمع بالبرامج الوقائية التي تُعزز لصحة المجتمع ولهذا يُسعدنا الشراكة معها في تعزيز برامجها وأنشطتها الصحية النوعية.
جمعية قلبي الصحية
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 10:56 PM
تهدف إلى تمكين المتطوعين لتقديم الخدمات التي تحقق الاستدامة الصحية"جمعية قلبي" و"فريق معين" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة المجتمع صحيًا
وقّعت جمعية قلبي الصحية اتفاقية تعاون مع فريق مُعين التطوعي الصحي، ضمن الشراكة التي تعقدها قلبي مع القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات المانحة والفرق التطوعية لخدمة المجتمع صحيًا.
وتفصيلاً، وقع الاتفاقية من طرف جمعية "قلبي"، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالله النقيدان، مع نظيره في "فريق مُعين" قائد الفريق عبدالرحمن المساعد، وذلك بمقر جمعية قلبي الصحية بالرياض.
وبهذه المناسبة، قال النقيدان في تصريح له إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع الفرق التطوعية لتمكين المتطوعين من مختلف الفئات من أبناء وبنات الوطن لتقديم خدمات تُسهم في نهوض المجتمع صحيًا والاستفادة من الفرص التطوعية التي تُطلقها الجمعية لتحقيق الاستدامة الصحية في المجتمع بما يعزز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم، لافتًا إلى أن الجمعية وضعت من خلال خطتها الإستراتيجية أُطر الشراكات التي تحقق أهدافها ورسالتها في تعزيز الاستدامة الصحية للمجتمع ونشر ثقافة التوعية والتثقيف الصحي وفق منهجية الشراكات المعتمدة لدى الجمعية .
وأشار النقيدان إلى أن الجمعية تستهدف عقد شراكات نوعية مع مؤسسات مانحة وتجارية من ناحية، ومزودي الخدمات الصحية من ناحية أخرى خلال العام الجديد.
وبيّن أن الجمعية تهدف من هذه الاتفاقية إلى إشراك فريق مُعين في الفعاليات التي تُنظمها جمعية قلبي الصحية بما يُسهم في التعريف بالجمعية ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة.
من جانب آخر أشاد عبدالرحمن المساعد بالاتفاقية، مبينًا أن الفريق سيضع كل إمكاناته البشرية والفنية لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تحمل رسالة سامية في علاج مرضى القلب وتوعية المجتمع بالبرامج الوقائية التي تُعزز لصحة المجتمع ولهذا يُسعدنا الشراكة معها في تعزيز برامجها وأنشطتها الصحية النوعية.
، "جمعية قلبي" و"فريق معين" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة المجتمع صحيًا ،
المصدر : الخليج 365
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