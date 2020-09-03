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ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين للأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل ICO مبادرته بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل في الطوقي.
وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: باسمي واسم جميع ملاك الإبل أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل ICO على مبادرته بإيصال التيار الكهربائي والمياه إلى سوق الإبل في الطوقي على نفقته الخاصة، وهذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا.نادي الإبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 10:36 PM
غرِّد قائلًا: مثل هذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا
ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين للأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل ICO مبادرته بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل في الطوقي.
وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: باسمي واسم جميع ملاك الإبل أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل ICO على مبادرته بإيصال التيار الكهربائي والمياه إلى سوق الإبل في الطوقي على نفقته الخاصة، وهذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا.
، "ابن حثلين" يُثمّن مبادرة عبدالرحمن بن خالد بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل ،
المصدر : الخليج 365
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