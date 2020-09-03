1157385مستفيدًا من خدمات نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل عسير

كشفت صحة عسير عن أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل المنطقة منذ انطلاقها في شهر مارس الماضي بلغ 1157385 مستفيدًا، وذلك من خلال 9 نقاط شملت قرضة والحريضة وسعيدة الصوالحة والمجاردة والثويلة والحبيل ووادي الحياة والعوص وجمعة ربيعة.

وأوضحت أنه تم تنفيذ مهام نقاط الفرز البصري بمشاركة أكثر من 180 ممارسًا صحيًّا من منسوبي صحة عسير بالتعاون مع صحة بيشة؛ لتغطية المنافذ الأخرى التابعة لهم؛ حيث يتم الكشف المبكر عن عوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

كما قدّمت نقاط الفرز خدمات التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين حول كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية والمحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة.

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