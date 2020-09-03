«التأمينات الاجتماعية» توضح ألية التعديل على مدد الاشتراك

إعادة حساب المستحقات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر المنصة الوطنية الموحدة، خطوات تمكين المشترك من التعديل على مدد الاشتراك أو إضافتها أو حذفها.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه الخدمة تمكن المشترك من التعديل على مدد الاشتراك أو إضافتها أو حذفها وعند وفاة أحد المعالين (في حال كان للمستفيد مدة بالنظام القديم)، وتنشأ كمعاملة إلكترونية وتتم الخدمة استباقيًّا دون الحاجة إلى تقديم الطلب من المستفيد.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن خطوات التقديم على تعديل مدد الاشتراك تتضمن:
-تنشأ المعاملة الإلكترونية استباقياً دون حاجة المستفيد لتقديم طلب، عند حذف مدة عن طريق التفتيش الإلكتروني.
-إعادة حساب المستحقات.
-تتم المصادقة على المعاملة.
-يتم اعتماد المعاملة.
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