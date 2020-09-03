يعمل موظفوها دون راحة ولا بدل إضافي
ضبطت الفرق التفتيشية في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، 25 مخالفة لنظام العمل في إحدى شركات خدمات البترول المعروفة بناءً على أحد البلاغات الواردة لإدارة التفتيش في العاصمة الرياض .
وتمثلت المخالفات في عدم وجود إجازة أسبوعية ولا ساعات راحة يومية؛ حيث يعمل الموظفون 30 يومًا في الشهر بواقع 12 ساعة يوميًّا ودون بدل عمل إضافي، وتم استدعاء المنشأة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة حيالها، كما تمت إحالة عدد من المخالفات إلى التفتيش المكتبي.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد)، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).
كانت هذه تفاصيل خبر موارد الرياض يضبط 25 مخالفة في إحدى شركات خدمات البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.