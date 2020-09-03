«بن لبدة» يتابع ميدانيًّا الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية بالداير

بتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، تابع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، والتي كانت من متوسطة إلى غزيرة.

واطمأن «بن لبدة» ميدانيًا على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية التي هطلت بشكل كثيف على محافظة الداير ومراكزها أمس.

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وأكد محافظ محافظة الداير أن أمير منطقة جازان ونائبه يتابعان كافة التفاصيل ويطالبان بالعمل على معالجة كل الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كافة الملاحظات الحالية، ويتابعان سير أعمال كل الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.

وتابع المحافظ إعادة فتح الطرق والعمل على تهيئتها، وما زالت جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية والخدمية في محافظة الداير تواصل أعمالها خلال هطول الأمطار بمتابعة مواقع تصريف الأمطار وتنظيف الأحياء وصيانة شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها.

ووجه المحافظ شكره لكل الجهات العاملة بالميدان على حسن الاستعداد وسرعة الإستجابة في التعامل مع الحالة وقت وقوعها وبعد انتهائها.