«المرور» يوضح كيفية عبور الطريق بشكل صحيح

أكد المرور السعودي، أن التقيُّد بالمسارات المخصصة للمشاة عند عبور الطريق مهم لسلامتهم، ولعدم تعطيل سير الحركة المرورية.

أوضح المرور عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، اليوم الخميس، أنه لعبور الطريق بشكل صحيح يجب التأكد من خلو الطريق من المركبات، العبور من المسار المخصص للمشاة، تجنب الانشغال بالجوال أو غيره أثناء العبور.

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