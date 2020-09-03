بالصور.. جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحلية المياه المالحة

وقَّع كلٌّ من رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم؛ مذكرة تفاهم «عن بعد» تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين بما يوفر فرصًا تدريبية وبحثية لطلبة كلية الهندسة، بجانب تعزيز التعاون التقني والفني والتدريبي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل طرف انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور القحطاني أهمية إبرام مثل هذه المذكرة التي تصب في تحقيق دور الجامعة الريادي في مجالات البحوث التقنية والتطوير العلمي المرتبط بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة من خلال الأبحاث التطبيقية، مضيفًا أن بنود المذكرة تتضمن الاستفادة من مخرجات التعاون العلمي والبحثي، وإتاحة الفرص لطلاب الجامعة للتدريب في المؤسسة، والاستفادة من الموارد البشرية والمادية والمجالات البحثية المتوافرة لدى الطرفين.

من جانبه، أشار محافظ مؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أن المؤسسة لا يقتصر دورها على إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، بل تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال البحث والتطوير والتدريب فيما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر لتوطين هذه التقنيات، والعمل على دعم الابتكار والفرص في هذا المجال.

وأكد المهندس العبدالكريم أن لجامعة جازان إسهامات وطنية في كافة المجالات التنموية؛ حيث عملت على إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى تميُّز بحوثها العلمية وجودة مخرجاتها ومواكبتها لسوق العمل السعودية.