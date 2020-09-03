بهذه الخطوات يمكنك إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال بوابة المنصة الوطنية الموحدة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن المنصة الوطنية الموحدة تمكن المستفيدين من دخول مواقف المرافق العامة، والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة دون قيود في أنحاء المملكة إلكترونيًّا.

ويمكن للمستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة طباعة البطاقة، أو إرسالها بصيغة ملف (PDF) عبر بريده الإلكتروني، كما يمكن إرسال رابط لتحميل البطاقة إلى جوال المستفيد عبر الرسائل القصيرة SMS.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب:

1– أن يكون المستفيد من البطاقة على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.

2– أن يكون مسجلًا في نظام الرعاية الاجتماعية.

3– أن تكون إحدى إعاقات المستفيد مستحقة للبطاقة.

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4– أن يُدخل مقدم الطلب قيمة الـرمز المرئي CAPTCHA صحيحة، حتى يتمكن من إرسال الشهادة الرقمية إلى البريد الإلكتروني.

5– إذا كان للمستفيد طلب تحت الإجراء فلن يتمكن من طلب الخدمة.

وفي حالة صحة البيانات والشروط السابقة، يستكمل مقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة البيانات الخاصة به لاستلامها أو طباعته، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن خطوات التقديم على هذه الخدمة تتمثل في تسجيل الدخول إلى بوابة Gov.sa باستخدام بيانات منصة أبشر، والضغط على (ابدأ الخدمة).

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