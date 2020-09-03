اخبار السعوديه

انتهاء أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة بأبها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الخدمات أعمال تركيب وصيانة إنارات الحدائق والمرافق العامة بمدينة أبها، بتنفيذِ أكثر من 112 عملاً خاصا بذلك، ضمن خطتها لتركيب وتغيير الإنارات بالمدينة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن وكالة الخدمات بالأمانة نفذت خلال الشهر الحالي عددا من أعمال الصيانة والتغيير، مشيرا إلى أنها عملت في ظل جهودها المستمرة لإدخال الجوانب التطويرية في إنارة الحدائق وفق عناصر مدروسة ومخطط لها وترجمة ذلك ميدانياً في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدا أن وكالة الخدمات أنهت أعمال تركيب وتغيير الإنارات الجديدة، إضافة إلى أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في عددٍ من المواقع.

وشملت أعمال الصيانة والتغيير ممشى شارع الفن، حدائق الشرفية، المشهد، الفيصلية، المفيض، طريق المطار، وسط البلد، وأحياء البديع والموظفين والمحالة والنميص والمنسك ودرة المنسك ومدينة سلطان والأندلس وغيرها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا