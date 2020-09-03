انتهاء أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة بأبها

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الخدمات أعمال تركيب وصيانة إنارات الحدائق والمرافق العامة بمدينة أبها، بتنفيذِ أكثر من 112 عملاً خاصا بذلك، ضمن خطتها لتركيب وتغيير الإنارات بالمدينة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن وكالة الخدمات بالأمانة نفذت خلال الشهر الحالي عددا من أعمال الصيانة والتغيير، مشيرا إلى أنها عملت في ظل جهودها المستمرة لإدخال الجوانب التطويرية في إنارة الحدائق وفق عناصر مدروسة ومخطط لها وترجمة ذلك ميدانياً في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدا أن وكالة الخدمات أنهت أعمال تركيب وتغيير الإنارات الجديدة، إضافة إلى أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في عددٍ من المواقع.

وشملت أعمال الصيانة والتغيير ممشى شارع الفن، حدائق الشرفية، المشهد، الفيصلية، المفيض، طريق المطار، وسط البلد، وأحياء البديع والموظفين والمحالة والنميص والمنسك ودرة المنسك ومدينة سلطان والأندلس وغيرها.