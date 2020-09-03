السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط بالحدود الشمالية تواصل جهودها لتحسين المشهد العام



رفحاء 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

تكثف بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية حملاتها المستمرة لأعمال رفع مخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية من أجل النظافة والإصحاح البيئي.

وأكدت البلدية أنها تهدف لرفع المستوى الصحي وتحسين المشهد العام من خلال إزالة التشوهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض والمخلفات وما تُرك في الساحات داخل الأحياء السكنية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ومسح وتسوية الساحات في عدد من الأماكن.

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22:54ت م

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