السعودية اليوم / اليونان تسجل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 241 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 240 حالةً بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

22:37ت م

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أثينا 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10998 إصابةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 240 حالةً بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.// انتهى //22:37ت م0259

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