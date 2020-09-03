السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 3607 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مدريد 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3607 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 488513 حالةً، مشيرةً إلى تسجيل 40 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 28368 حالةً.

// انتهى //

22:36ت م

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مدريد 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3607 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 488513 حالةً، مشيرةً إلى تسجيل 40 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 28368 حالةً.// انتهى //22:36ت م0257

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