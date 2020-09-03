السعودية اليوم / 311 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر



الجزائر 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر ٢٠٢٠ م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 311 إصابة جديدة بفيروس

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 45469 ، بينها 1529 وفاة.

كما سُجلت 260 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 32006.

// انتهى //

22:34ت م

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الجزائر 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر ٢٠٢٠ م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وست وفيات، في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضاً للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار.وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 45469 ، بينها 1529 وفاة.كما سُجلت 260 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 32006.// انتهى //22:34ت م0256

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