السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 39,711 إصابة مؤكدة و 1,009 حالات وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 39,711 إصابة مؤكدة و 1,009 حالات وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,087,403 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 185,092 حالة وفاة.

// انتهى //

22:19ت م

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واشنطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 39,711 إصابة مؤكدة و 1,009 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,087,403 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 185,092 حالة وفاة.// انتهى //22:19ت م0249

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