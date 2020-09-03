السعودية اليوم / رفع قرار منع الجولان بمدينتي الحامة والحامة الغربية جنوب تونس



تونس 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة

وأفادت اللجنة في بيان إثر الاجتماع مواصلة تعليق صلاة الجمعة، على أن يتم الالتزام في بقية الصلوات بالبرتوكول الصحي الذي أقرته وزارة الشؤون الدينية، من تباعد اجتماعي واستعمال للكمامات، وعدم المصافحة بعد الصلاة وخروج المصلين من أبواب مختلفة.

وأكدت أن بقية القرارات والإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين إشعار آخر.

// انتهى //

22:19ت م

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تونس 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسقررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمحافظة قابس جنوب تونس، رفع منع جولان الأشخاص والعربات بمدينتي الحامة والحامة الغربية وفتح المساجد بهما التي فرضتهما في 21 من شهر أغسطس الماضي بسبب تفشي كورونا داخلهما.وأفادت اللجنة في بيان إثر الاجتماع مواصلة تعليق صلاة الجمعة، على أن يتم الالتزام في بقية الصلوات بالبرتوكول الصحي الذي أقرته وزارة الشؤون الدينية، من تباعد اجتماعي واستعمال للكمامات، وعدم المصافحة بعد الصلاة وخروج المصلين من أبواب مختلفة.وأكدت أن بقية القرارات والإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين إشعار آخر.// انتهى //22:19ت م0248

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