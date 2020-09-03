السعودية اليوم / مدير تعليم ظهران الجنوب يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من مدارس المحافظة



ظهران الجنوب 15 محرم 1442 هـ الموافق 03سبتمبر 2020 م واس

تفقد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم عددًا من مدارس المحافظة للاطلاع على انطلاقة العملية التعليمية للعام الدراسي 1442هـ بالتعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، بعد أن قررت وزارة التعليم أن تكون بداية العام الدراسي بالتعليم عن بُعد في ظل استمرار جائحة

وشملت جولة الوادعي, متوسطة وثانوية سعد بن أبي وقاص ومدرستي معاوية بن أبي سفيان وأوبي بن كعب الابتدائية, حيث اطلع على استعدادات المدارس وسير العملية التعليمية عن بعد، والتجهيزات التي أعدتها لاستقبال الطلاب يوم الأحد المقبل، وتفعيل الدور التقني والفني لحل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام منصة مدرستي، كما التقى الوادعي بعدد من معلمي المدارس وناقش معهم عمل منصة مدرستي وآلية شرح الدروس.

وثمن الوادعي الدور الكبير لقادة المدارس, مشيدًا بالدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات في إدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي, مؤكدًا أن التعليم عن بُعد يعتمد على مدى احترافية المعلم والمعلمة في أداء دورهم وواجبهم الوظيفي والوطني، خصوصًا في هذه المرحلة المهمة، وبما يعزز معارف الطلاب والطالبات ويزيد من نواتج التعلم، وذلك سعيًا للرقي بالعملية التعليمية واستكمالاً لمتطلبات تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

21:37ت م

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ظهران الجنوب 15 محرم 1442 هـ الموافق 03سبتمبر 2020 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم عددًا من مدارس المحافظة للاطلاع على انطلاقة العملية التعليمية للعام الدراسي 1442هـ بالتعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، بعد أن قررت وزارة التعليم أن تكون بداية العام الدراسي بالتعليم عن بُعد في ظل استمرار جائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.وشملت جولة الوادعي, متوسطة وثانوية سعد بن أبي وقاص ومدرستي معاوية بن أبي سفيان وأوبي بن كعب الابتدائية, حيث اطلع على استعدادات المدارس وسير العملية التعليمية عن بعد، والتجهيزات التي أعدتها لاستقبال الطلاب يوم الأحد المقبل، وتفعيل الدور التقني والفني لحل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام منصة مدرستي، كما التقى الوادعي بعدد من معلمي المدارس وناقش معهم عمل منصة مدرستي وآلية شرح الدروس.وثمن الوادعي الدور الكبير لقادة المدارس, مشيدًا بالدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات في إدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي, مؤكدًا أن التعليم عن بُعد يعتمد على مدى احترافية المعلم والمعلمة في أداء دورهم وواجبهم الوظيفي والوطني، خصوصًا في هذه المرحلة المهمة، وبما يعزز معارف الطلاب والطالبات ويزيد من نواتج التعلم، وذلك سعيًا للرقي بالعملية التعليمية واستكمالاً لمتطلبات تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:37ت م0239

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