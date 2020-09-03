نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين تشرف أمير منطقة مكة خالد الفيصل، مساء اليوم الخميس بغسل الكعبة المشرفة.

يذكر أنه صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة العربية السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

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