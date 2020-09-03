- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر هطول أمطار غزيرة على مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.
أمطار مكة أمس (ياسر بخش)
وكانت وكالة البلديات ممثلة في بلديتي العتيبية والعزيزية الفرعيتين نفذت أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول في مواقع عدة متفرقة، بمشاركة الإدارة العامة لشبكات السيول.
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار غزيرة على مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.