هطول أمطار غزيرة على مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين هطلت أمس أمطار غزيرة على مكة المكرمة، كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لصيانة مصارف السيول في إطار استعداداتها لموسم الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

أمطار مكة أمس (ياسر بخش)

وكانت وكالة البلديات ممثلة في بلديتي العتيبية والعزيزية الفرعيتين نفذت أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول في مواقع عدة متفرقة، بمشاركة الإدارة العامة لشبكات السيول.