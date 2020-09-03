شكرا لقرائتكم خبر متانة روابط الأسرة تسرع تعافي مصابي الحوادث بنسبة 77% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة أجرتها طبيبات امتياز سعوديات على 249 مواطنا في الفترة بين 2018م و 2020م أصيبوا في حوادث مرورية أو سقوط أو مشاجرات، إلى أن من وصفوا روابطهم العائلية بالقوة والمتانة، تعافوا من الإصابات التي تؤثر على الحركة والمشي أسرع بنسبة 73% وتحسنت حالتهم النفسية أسرع بنسبة 77% بعد ثلاثة أشهر من الحادث، مقارنة بالمصابين ممن وصفوا روابطهم الأسرية بأنها ضعيفة، وذلك بحسب أحد أعضاء فريق البحث الذي أنجز الدراسة، التي نشرت أغسطس الماضي في مجلة injury epidemiology الطبية، الطبيبة سارة المرواني، لـ»مكة».

وأوضحت المرواني أنهن كطالبات امتياز (سارة المرواني - موضي العامر - جوري النويصر - ريم الدخيل - لين حجازي) يدرسن في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أجرين الدراسة تحت إشراف كل من الأطباء سليمان الغنام، خالد الشيخ، إبراهيم البابطين، وهي تقيس العوامل التي تؤثر على تعافي المصابين بعد الحوادث، وعلى مرضى وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، وجرى سؤالهم عن أكثر من عرض يخص الإصابة مثل الألم، الحالة النفسية، القدرة على المشي، القدرة على العمل بناء على إصابتهم، وسألناهم كيف يصفون ترابطهم الأسري هل هو جيد أو لا.

وتم التواصل مع المرضى بعد ثلاثة أشهر وسؤالهم عن نفس الأعراض وقياس الفرق بين المجموعة التي لديها ترابط أسري ودعم من العائلة، والمجموعة التي وصفت الروابط بالضعيفة، وكانت النتائج أن من لديهم روابط ضعيفة كانوا أقل احتمالية للتعافي بعد ثلاثة أشهر، ومن لديهم روابط قوية كان تعافيهم أفضل وظهر بأكثر من جانب.

توصيات الدراسة بحسب الباحثات: