متانة روابط الأسرة تسرع تعافي مصابي الحوادث بنسبة 77%

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وأوضحت المرواني أنهن كطالبات امتياز (سارة المرواني - موضي العامر - جوري النويصر - ريم الدخيل - لين حجازي) يدرسن في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أجرين الدراسة تحت إشراف كل من الأطباء سليمان الغنام، خالد الشيخ، إبراهيم البابطين، وهي تقيس العوامل التي تؤثر على تعافي المصابين بعد الحوادث، وعلى مرضى وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، وجرى سؤالهم عن أكثر من عرض يخص الإصابة مثل الألم، الحالة النفسية، القدرة على المشي، القدرة على العمل بناء على إصابتهم، وسألناهم كيف يصفون ترابطهم الأسري هل هو جيد أو لا.
وتم التواصل مع المرضى بعد ثلاثة أشهر وسؤالهم عن نفس الأعراض وقياس الفرق بين المجموعة التي لديها ترابط أسري ودعم من العائلة، والمجموعة التي وصفت الروابط بالضعيفة، وكانت النتائج أن من لديهم روابط ضعيفة كانوا أقل احتمالية للتعافي بعد ثلاثة أشهر، ومن لديهم روابط قوية كان تعافيهم أفضل وظهر بأكثر من جانب.
توصيات الدراسة بحسب الباحثات:
- عمل بحوث أكثر تختص بدراسة الحوادث في السعودية ومدى التعافي والعوامل المؤثرة عليها
- بناء مراكز إعادة تأهيل بعد الحوادث، وتشمل الجانب النفسي والاجتماعي، وتوفر دعما اجتماعيا لمن يفتقر الروابط الأسرية والصداقات، ودعما نفسيا
- تثقيف العاملين الصحيين بضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية للمرضى وإعطاؤهم النصائح الملائمة
- تثقيف المجتمع عن مدى انتشار الحوادث وخطورتها ومدى أهمية السلامة
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