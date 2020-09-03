توصيلات صرف صحي تخدم 50 ألف نسمة بأحياء صامطة

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وأكد مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر جبر، أن المشروع يأتي بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن أحياء عدة في مدينة صامطة، لخدمة ما يزيد على 50 ألف نسمة.
وبين أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي فرعية بأطوال تبلغ 2.5 كلم طولي، إضافة إلى تنفيذ 4400 توصيلة منزلية صرف صحي، ومحطة رفع فرعية سعة 48 لترا بالثانية، وذلك لتشغيل شبكات الصرف الصحي المنفذة سابقا بطول 107 كلم طولية، وخدمة ما يزيد على 50 ألف نسمة من سكان أحياء (البلد والنعيم وحطين والمكرمية والعليا والربوة والروضة) في المحافظة.
ودعا جبر المستفيدين من خدمات المياه بمحافظة صامطة لطلب خدمة الصرف الصحي من خلال المنصة الالكترونية لشركة المياه الوطنية، من أجل الارتقاء بالخدمة، مؤكدا أنه يجب على العملاء البدء في تنفيذ مخارج الصرف الصحي لعقاراتهم لتوصيلها بالشبكات الفرعية للخدمة.
وبين أن المشروع سينفذ خلال 24 شهرا، مؤكدا أن الشركة تواصل بخطى متسارعة تنفيذ عدد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية لمواكبة مؤشرات أدائها، ولضمان تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بجودة عالية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن إدارة خدمات المياه في المنطقة تنفذ حاليا عددا من المشاريع الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسة لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.
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