شكرا لقرائتكم خبر إصلاح 30 ألف م2 من حفر الشوارع في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصلحت أمانة المنطقة الشرقية 30,491 م2 من حفر الشوارع، و905 محولات كهرباء، ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام، خلال أغسطس الماضي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية عملت على تنسيق وزراعة 122,397 شجرة ووردة، إضافة إلى إزالة 229 حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا مخالفا، وصيانة 141 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإصلاح 61 ألف متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى إزالة 318 لوحة دعائية مخالفة.

وأفادت بمعالجة 113 واجهة للمباني والمحلات، وإزالة 74 مظلة «وهنجرا» داخل الأحياء، وطمس 2799 م من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع 345 من الباعة الجائلين، ورفع 138,580 م3 من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 38,571 عمود إنارة متهالكا، وصيانة واستبدال 14,666 حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل 858,055 م2 من الحدائق وملاعب الأطفال، ونقل 256 سيارة تالفة ومهملة.

وأكدت الأمانة أنه جرى تنفيذ هذه الحملات الشاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات، كما يأتي ضمن جهودها نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري والقضاء على مسبباته، وتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.